Szczesny su Agnelli: “È un grande uomo, ma la vita va avanti. Noi daremo tutto nonostante il caos”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Wojciech Szczesny ha così parlato dopo la sconfitta indolore contro l’Argentina che non ha compromesso il passaggio agli ottavi della Polonia: “E’ bello parare il secondo rigore di fila, sono dei momenti belli per la carriera di un calciatore. Vivere momenti come questo è proprio bellissimo. Ci vuole anche un po’ di fortuna. E’ molto strano quando ti basta il pareggio ma giochi con gli attaccanti più forti del mondo, difendere bassi non basta”. E sul caos Juve: “Dispiace tantissimo perché il presidente Agnelli è un grandissimo uomo, ma la vita va avanti e noi daremo comunque tutto per la maglia nonostante il caos di questi giorni”.

Foto: Instagram Szczesny