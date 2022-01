Szczesny: “Sono stato fortunato nel rigore. Oggi non siamo la squadra migliore in Italia ma dobbiamo diventarlo”

Il portiere della Juventus Szczesny ha parlato nel post partita contro la Roma ai microfoni di Dazn: “È stata una bella sensazione parare il rigore, ma ho fatto di tutto per non pararlo perché mi sono mosso in ritardo. Sono stato più fortunato che bravo. Pellegrini di solito calcia in due modi: uno tira forte e l’altro con il saltello. Oggi ha rallentato e mi sono ritrovato fuori tempo. I risultati quest’anno non sono arrivati a caso, ma ci sono giocatori da Juve qui. Bisogna solo dare loro tempo. Dobbiamo essere più costanti, cercare di essere la squadra migliore d’Italia anche se oggi non lo siamo”.

FOTO: Twitter Juventus