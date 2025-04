Szczesny: “Sono qui per sostituire Ter Stegen. Non avrei problemi se tornasse e si riprendesse il posto”

Durante l’intervista concessa a SPORT, il portiere del Barcellona, Wojciech Szczesny ha così parlato del possibile ritorno di Marc Ter Stegen e della possibilità di tornare a fare il secondo portiere: “Voglio aiutare la squadra e dare il meglio di me in campo, ma se l’allenatore decide in qualche momento che il capitano torni e si prenda la porta, per me sarebbe una situazione del tutto normale e comprensibile. Sono venuto qui per sostituire Marc, e non avrei alcun problema se Marc tornasse semplicemente e riprendesse il suo posto”.

Foto: Instagram Szczesny