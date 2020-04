Szczesny scherza: “Per diventare così forte mi sono sempre ispirato a Pinsoglio! Atletico e Inter? Bellissime vittorie”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus e della Nazionale polacca, ha parlato attraverso il sito ufficiale del club bianconero scherzando sul collega Pinsoglio: “Per diventare così forte mi sono sempre ispirato a Pinsoglio! Ognuno deve seguire un esempio, e il mio è stato lui. In allenamento mette voglia e passione, magari un giorno diventerò come lui. Un voto alle sue uscite? Direi 10, dato che non gioca mai. Anzi 9 e mezzo, una volta ha fatto una papera. E in allenamento è lui a prendere più gol, così come nel prepartita. Anche perché mando sempre lui a prendere i tiri dai ragazzi. Le vittorie più belle? L’anno scorso contro l’Atletico Madrid, con tripletta di Cristiano Ronaldo. Anche l’ultima gara contro l’Inter è stata bellissima. L’isolamento? Si fa quel che si può, ma per un portiere è difficile. Per fortuna mio figlio tira più forte di qualche compagno di squadra… Scherzi a parte, con il pallone si fa poco, ci concentriamo più su cardio e palestra”.

Foto: Juventus Twitter