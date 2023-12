Szczesny: “Rivedo lo spirito mancato negli ultimi 2-3 anni. Questo è un mini scudetto”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN, al termine della gara vinta per 1-0 sulla Roma: “Abbiamo fatto un buon girone d’andata, possiamo arrivare a 46 punti che è un ottimo risultato ma non dobbiamo accontentarci. Avevamo l’obiettivo della zona Champions, ora dobbiamo sognare lo scudetto perché siamo a due punti dall’Inter e giocando per la Juventus devi giocare per gli obiettivi massimi”.

Sul giocare una partita a settimana: “Non è facile, finora in carriera non avevo mai potuto preparare una sola partita alla settimana però in termini di lavoro ci dà dei grandi vantaggi perché stiamo bene però speriamo sia l’ultimo anno. Si può ancora migliorare? A livello di gioco c’è ancora tanto da migliorare, non mi aspetto il tiki-taka, la nostra base è quella di essere uniti e sfruttare gli episodi. Poi c’è tanto da migliorare per sfruttare le capacità dei nostri giocatori offensivi che possono fare 20/30 gol a stagione. A me piace la nostra rosa, la qualità dei singoli e lo spirito ce l’abbiamo. Questo è un mini scudetto perché è qualcosa che mancava negli ultimi anni”

Sul cambiamento: “Dipende dalla fame dei giocatori di tornare a vincere trofei. In tanti non hanno ancora vinto niente e sentono la responsabilità, negli ultimi 2/3 anni mancava e questo è un buon segnale”.

Foto: Instagram Szczesny