Szczesny: “Ripartiremo subito, contro il Real Madrid vogliamo vincere la Liga”

07/05/2025 | 18:45:00

Intervistato da SPORT, il portiere del Barcellona Wojciech Szczesny ha commentato l’eliminazione dalla Champions League, proiettando lo sguardo alla sfida del fine settimana contro il Real Madrid. “Credo che non ci sia bisogno di motivare nessuno per la partita più importante della stagione, quella che potrebbe decidere il campionato spagnolo. Credo che questa squadra si riprenderà mentalmente e fisicamente abbastanza per giocare al massimo livello domenica, vincere il Clasico e praticamente sigillare il titolo” le parole dell’estremo difensore ex Juventus e Roma. Sulla sfida contro l‘Inter: “È un peccato perché eravamo così vicini e ci è sfuggito. Più che arrabbiato, sono orgoglioso di questi ragazzi che sono molto giovani e solo all’inizio della loro carriera”.

FOTO: Instagram Szczesny