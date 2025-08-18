Il Barcellona al lavoro per la registrazione di Szczesny: pronte almeno due cessioni

18/08/2025 | 12:00:04

Il Barcellona al lavoro per registrare i suoi giocatori rimasti fuori nel corso del primo turno de LaLiga. Uno di questi è l’ex portiere della Juventus, Wojciech Szczesny. Stando a quanto riferito da Sport, il Barça spera di portare a termine le cessioni di Oriol Romeu e Inaki Pena (cercato dal Como, come annunciato in esclusiva il 6 agosto scorso), con differenti soluzioni. Se dovessero andare in porto le suddette operazioni, il portiere polacco avrà il numero 25 e potrà far parte dell’organico in vista della gara contro il Levante.

Foto: Instagram Szczesny