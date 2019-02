Szczesny: “Pinsoglio? Ha vinto gli stessi titoli di Totti. Ecco la mia Top 11”

Wojciech Szczesny, portiere polacco della Juventus, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Foot Truck ha rivelato la sua top 11, la sua formazione ideale con diversi giocatori della Juve e qualche sorpresa: “Buffon; Piszczek, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Nainggolan, Cazorla; Ronaldo, Lewandowski, Henry. Panchina: Alisson, Glik, Cancelo, De Rossi, Salah”. Il portiere bianconero si è poi lasciato andare con una battuta su Pinsoglio e ha lanciato una frecciatina in tono ironico a Totti, ex compagno di squadra ai tempi della Roma: “Pinsoglio è un bravo ragazzo, migliora l’atmosfera nello spogliatoio. Ha giocato 22 minuti lo scorso anno e ora lo prendo in giro dicendo che ha vinto lo stesso numero di titoli di Totti”, ha detto Szczesny.

Foto: Twitter ufficiale Juventus