Szczesny: “Pareggiare contro l’Italia sarebbe un buon risultato”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus e della Polonia, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Italia e ha annunciato che domani scenderà in campo dal primo minuto: “L’abbiamo detto con il ct prima dell’inizio della Nations League: in questa competizione giocheremo tre partite a testa io e Fabianski. Lui ha giocato in casa e io gioco contro l’Italia fuori casa, è semplice”.

“Il pareggio? Cerchiamo di portare a casa un risultato positivo e il pari contro l’Italia lo considero un risultato positivo, visto che è una nazionale molto forte”.

Foto: Instagram personale