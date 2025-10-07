Szczesny: “Non volevo tornare a giocare, mi ha convinto mia moglie”

07/10/2025 | 11:06:53

Intervistato da TVP Sport, l’ex Juventus Wojciech Szczesny ha parlato del suo ritorno in campo: “Il ritorno in campo lo devo a mia moglie. Ancora oggi non so se lo abbia fatto perché vedeva in questo una grande occasione per me o semplicemente perché voleva liberarsi di me da casa. Non volevo più giocare, mi stavo preparando a essere un papà a tempo pieno. Ma Marina insisteva. Alla fine ci è riuscita, e devo ammettere che le sono molto grato”.

FOTO: X Barcellona