Szczesny: “Non mi sarei ritirato per problemi fisici. Juve? Deluso, ma il progetto può portare a delle soddisfazioni”

Wojciech Szczesny, portiere del Barcellona, la scorsa estate lasciava la Juventus e si ritirava dal calcio, salvo poi tornare a fine agosto, chiamato dai catalani, dopo l’infortunio di ter Stegen. Il portiere polacco ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Benfica.

Queste le sue parole: “Mi sento bene, questa partita è stata un test importante per misurare il carattere della squadra dopo l’espulsione di Pau Cubarsì”.

6 mesi fa era ritirato e oggi è MVP, non è strano?

“E’ stranissimo, il periodo in cui non giocavo mi ha aiutato molto per rientrare in ritmo partita. Poi il Mister mi ha dato un’opportunità e le cose stanno andando bene. Da questo punto di vista l’esperienza mi ha aiutato molto. Fisicamente sono sempre stato bene, non mi sarei ritirato per quello”

A fine anno smette? “Non so, non penso sia il momento giusto per parlare di un rinnovo perché c’è un finale di stagione da vivere con il Barcellona. Nel momento più giusto ci siederemo sicuramente ad un tavolo per parlarne”

Cosa ne pensa della stagione della Juventus?

“Sono deluso dell’eliminazione avvenuta sia in Champions che in Coppa Italia. E’ un momento difficile ma sono certo della bontà del progetto di Thiago Motta. Continuo ad essere un grande tifoso dei bianconeri, sono sicuro che la Juve otterrà grandi risultati nel futuro”.

Foto: Instagram Szczesny