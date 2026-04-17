Szczesny: “Non mi resta molto tempo al Barcellona, io e la mia famiglia siamo grati al club”

17/04/2026 | 11:30:50

In una intervista concessa a Som3Cat, Szczesny ha parlato del suo futuro: “Io e la mia famiglia siamo molto felici a Barcellona. So che non mi resta molto tempo qui, ma mi sono divertito tantissimo e abbiamo tanto di cui essere grati. Liga?Dobbiamo concentrarci su questo obiettivo, è un trofeo importante. Flick ci ha concesso qualche giorno per ricaricarci e tornare pronti a vincere. Sono sicuro che in futuro il club tornerà a vincere anche la Champions, ha tanti giovani di qualità”.

Foto: Instagram barcellona