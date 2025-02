Szczesny non basta: il Barcellona va alla ricerca di un nuovo portiere

In casa Barcellona continua la situazione alquanto delicata per quanto concerne i portieri. I blaugrana, infatti, vorrebbero delle certezze in vista delle stagioni che verranno. Per il momento Ter Stegen rimarrà ai box fino a giugno, ma quando rientrerà dovrà avere alle sue spalle un estremo difensore all’altezza del compito. Iñaki Peña ha un solo anno di contratto e ha perso il posto da titolare, mentre a Szczesny potrebbe essere offerto un altro anno di contratto, ma l’avanzare dell’età inizia a farsi sentire. Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barca sarebbe alla ricerca di un profilo giovane che in futuro possa prendere il posto del tedesco. Un profilo interessante potrebbe essere quello di Joan Garcia, classe 2001 dell’Espanyol.

FOTO: Instagram Szczesny