Szczesny: “Nainggolan è un grande giocatore e vi svelo un aneddoto…”

Il portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny, ha rilasciato una lunga intervista al canale YouTube Foot Truck. Tra i vari argomenti trattati, l’estremo difensore polacco ha parlato di Nainggolan e di altri suoi ex compagni: “Quando c’è Radja ci si diverte. È un grande giocatore ma ormai tutti lo accosteranno alla sua vita privata. Non credo che sarebbe stato così forte con un altro stile di vita e quando ha provato a cambiare ha avuto risultati pessimi”. Il portiere bianconero ha poi raccontato un aneddoto che lo vede protagonista insieme a l ninja: “Andammo una volta io e lui a Montecarlo e mi portai solo il passaporto senza nessun soldo, andammo ad un casinò e iniziò a giocare. Ogni soldo che vinceva io lo prendevo e me lo mettevo in tasca. A un certo punto mi dice “Cavolo, ho perso tutto” e gli rispondo “guarda Radja, hai vinto 200 mila”. Nemmeno se ne era accorto per quanto era entrato nel gioco”. Tornano ai tempi di quando era a Roma, Sczcesny, aggiunge: “Totti una grande figura, sia per la reputazione che per le qualità. L’innamoramento dei tifosi nei suoi confronti forse non era sano per la società e per la squadra. De Rossi? Per me è stato sempre il vero Capitano della squadra giallorossa e dello spogliatoio”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus