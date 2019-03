Szczesny: “Martedì passiamo noi, ecco chi sarà decisivo”

Difficile ma non impossibile. E’ questo il motto che la Juventus si ripete in testa in vista del match di ritorno contro l’Atletico Madrid. Intervistato da Sky Sport il portiere bianconero Wojciech Szczesny, si dice ottimista per la gara di martedì: “Stiamo bene e non vediamo l’ora di giocare questa grande partita. Vogliamo divertirci e vincere in una bella notte di Champions. Dobbiamo difendere meglio e attaccare bene, noi ci crediamo. Stiamo fisicamente molto bene e le vittorie europee di Ajax e Manchester United ci hanno fatto capire che non è mai finita. Abbiamo la consapevolezza di poter ribaltare questo risultato. In ogni caso, finora la nostra stagione è stata straordinaria. Vincere in Italia non è mai facile. Abbiamo già vinto la Supercoppa, siamo vicini allo Scudetto e martedì andremo avanti in Champions. Chi la deciderà? Se devo fare una scommessa, dico Cristiano Ronaldo. Lui è sempre decisivo in questi momenti. Ha fatto tantissimi gol nelle partite che contano, potrà ripetersi anche contro l’Atletico”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus