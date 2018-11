Szczesny, l’agente: “Ha fatto una scelta perfetta. Resterà alla Juventus al 100%”

Intervistato da Tuttosport, Jonathan Barnett, agente di Wojciech Szczesny, ha parlato del futuro del portiere della Juventus: “Wojciech è un ragazzo che non avverte le pressioni, è un freddo e la stagione vissuta accanto a Buffon lo ha migliorato ulteriormente, con Gigi ha sempre avuto un bellissimo rapporto. Alla Juventus si trova benissimo: ama il club e si sente amato dalla società, dai compagni, dai tifosi. Mai avuto dubbi sulla Juventus, ma la scelta si sta rivelando perfetta. Szczesny gioca in uno dei migliori club del mondo e si sta confermando uno dei portieri top del pianeta”. La scelta estiva della Juventus di affiancare a Szczesny un altro “numero uno” come Perin l’ha stupita? “Il numero uno della Juventus è Szczesny. E Wojciech resterà alla Juventus al cento per cento anche in futuro”.

Foto: zimbio