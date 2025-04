Szczesny: “La gente mi aveva messo in guardia sulla vita dopo il ritiro, ma non è così male”

Wojciech Szczesny ha vinto da titolare la Copa del Rey contro il Real Madrid. Dopo aver lasciato la Juventus e il calcio in estate, il portiere polacco ha deciso di rimettersi in gioco accettando di difendere la porta blaugrana dopo l’infortunio di Marc ter Stegen. E lo sta facendo con grandi risultati, tanto che Szczesny ha voluto sottolinearlo con un post sul proprio profilo Instagram: “La gente mi aveva messo in guardia sulla vita dopo il ritiro, ma io non credo sia così male”, postando la foto con il trofeo vinto contro i Blancos di Carlo Ancelotti.

Foto: Instagram Szczesny