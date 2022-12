Szczesny: “La chiave per fermare Mbappé? Io”. E la UEFA posta il gol del francese in Juve-PSG

“La chiave per fermare Mbappé?“. Intervistato al termine della partita contro l’Argentina, che ha sancito la qualificazione agli ottavi della Polonia, il portiere Szczesny ha così risposto alla domanda: “La chiave per fermare Mbappé? Io – risponde ridendo il portiere polacco-. Loro sono i grandi favoriti, una delle migliori squadre del mondo ma noi faremo del nostro meglio per passare il turno”. L’account francese Twitter della UEFA, ha subito ripreso la risposta e ha allegato il gol della stella del Paris Saint-Germain nella sfida di Champions contro la Juve. La sfida tra Polonia e Francia è già iniziata.

Foto: Instagram Szczesny