Szczesny: “Krychowiak? Siamo molto amici, ma domani vinco io. È bellissimo lavorare con Buffon”

Wojchech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato alla vigilia della gara di Champions con la Lokomotiv Mosca: “Buffon e il turnover? Mi trovo benissimo, Gigi è un grande portiere e un grande uomo. Fare un anno con lui è un’esperienza bella, una gioia. Quando gioca è ancora in forma, sta facendo benissimo, siamo contenti di averlo con noi. Cosa facevo nel 1997 quando Buffon esordiva in Serie A? Facevo tennis, non giocavo a calcio. Ero scarso, fatico a rispondere… Krychowiak? Non gli voglio mandare messaggi. Siamo amici dal 2004, da tanti anni. Per noi è bello, abbiamo cominciato a quattordici anni nei campi brutti, con l’Under 14 della Nazionale, due settimane fa abbiamo giocato contro per la prima volta. È una storia bella, importante. Detto questo, non vedo l’ora di batterlo domani. Non prendere gol? Abbiamo fatto una serie troppo lunga senza clean sheet, adesso vogliamo continuare sulla strada degli zero gol subiti”.

Foto: Juventus Twitter