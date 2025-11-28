Szczesny: “Il primo anno al Barcellona ho giocato gratis, dovevo rimborsare la Juve della risoluzione”

28/11/2025 | 18:56:27

Intervistato da GQ, Szczesny ha parlato del suo approdo al Barcellona dopo aver annunciato il ritiro: “Non è che avessi perso la passione per il calcio… Semplicemente non ero entusiasta delle offerte che ricevevo. I club nella top 10 mi hanno fatto delle offerte, ma non ero pronto ad accettare una cifra simile. Non volevo giocare solo per i soldi. Tre giorni prima di annunciare il mio ritiro, ho persino detto a Lewy (Robert Lewandowski) che non volevo più giocare per nessun club… tranne il Barcellona. Quando mi hanno chiamato, probabilmente sapevano di potermi convincere. Ho giocato la mia prima stagione al Barcellona gratuitamente . Quello che ho ricevuto dal Barcellona è esattamente quanto ho dovuto rimborsare alla Juve per la risoluzione anticipata del mio contratto”.

