Szczesny: “Il Barcellona mi ha offerto il rinnovo per due anni. Ci devo pensare”

12/05/2025 | 11:05:31

Intervenuto a Canal+, Wojciech Szczesny, portiere del Barcellona, ex Juventus ha reso noto come il Barcellona gli ha offerto il rinnovo biennale del contratto.

Questo quanto dichiarato: “Non nascondo che mi è stata offerta un’estensione di due anni del contratto, ma devo decidere con la mia famiglia cosa sia meglio per noi. Credo di dovere alla mia famiglia, a mia moglie, il fatto di prendere insieme queste decisioni, quindi non ho ancora deciso nulla. La maggior parte delle decisioni legate alla casa le prende mia moglie, e non me ne vergogno affatto. Quelle calcistiche, di solito, le prendo io, ma questa è una situazione molto particolare, perché eravamo venuti qui con l’idea di restare un anno, inseguire i nostri sogni e poi tornare a giocare a golf. Deciderò nelle prossime settimane. Ci sono anche aspetti logistici da considerare, come gli studi, il trasloco. Per ora mi sto godendo ciò che è successo e non mi chiedo se resterò qui o meno”.

Foto: Instagram pers0nale