Szczesny: “I primi giorni sono stati duri, ma sono pronto all’esordio”

Wojciech Szczesny ha rilasciato un’intervista al media catalano TV3, in cui ha parlato di queste prime settimane al Barcellona. Il portiere ex Juve si è detto già pronto e stimolato per l’esordio.

“Sono pronto. Mi sono preparato in queste due settimane per essere in forma. Se gioco o meno è una decisione del mister che devo rispettare. Sono stati giorni molto belli. Certo, i primi giorni sono stati duri dal punto di vista fisico, soprattutto per noi portieri che lavoriamo da soli e non è molto divertente. Ma questa settimana, quando mi sono unito al gruppo, è stato molto più divertente e stimolante, perché giochi partite e fai battute con i compagni”.

Il polacco apre anche una parentesi sulle sfide con Siviglia, Bayern Monaco e Real Madrid: “Alla fine tutte le partite sono un test, perché i campionati non si vincono o si perdono per una sola partita. Affrontiamo due squadre top in Europa, ma anche il Barça è una squadra top a livello continentale. Sarà una buona sfida, ma ciò che conta di più sono le vittorie, perché favoriscono buone relazioni all’interno della squadra e ti danno vantaggio nella classifica, per questo saranno partite importanti.”

Foto: Instagram Szczesny