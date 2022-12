Szczesny e la scommessa con Messi: “Gli ho parato il rigore, ma ho perso 100 euro”

Tra i protagonisti assoluti dei Mondiali in Qatar c’è sicuramente Wojciech Szczęsny. Il portiere della Juventus ha brillato anche contro l’Argentina, ipnotizzando dal dischetto Lionel Messi e parando il suo secondo rigore consecutivo in questa edizione della Coppa del Mondo. Intervenuto ai microfoni della tv norvegese TV2, il portiere della Polonia ha svelato un curioso retroscena avvenuto prima del penalty: “Io e Messi abbiamo parlato prima del rigore, gli ho detto che scommettevo cento euro che non l’avrebbe assegnato, quindi ho perso. Non so se ai Mondiali sia consentito, e comunque non lo pagherò, non se ne fa nulla di cento euro…”