Szczesny: “Disordinati nel primo tempo, ma la ripresa è un segnale positivo per il ritorno”

Queste le parole di Wojciech Szczesny, portiere della Juve, dopo la sconfitta per 1-0 in casa di Lione: “Il primo tempo l’abbiamo sbagliato, giocando disordinati. Nella ripresa abbiamo sistemato le cose ma ci è mancato il gol. Però c’è tutto da giocare nella partita di ritorno. Oggi abbiamo pagato con la sconfitta, ma credo che la ripresa sia stata positiva e bisogna andare avanti su quella strada per la gara di Torino. L’assenza di De Ligt ha fatto sicuramente la differenza nel loro gol, ma quell’azione bisognava fermarla prima che iniziasse, dopo il fallo laterale. Abbiamo sbagliato lì, poi dentro l’area può succedere che la palla vada in porta con un mezzo tiro”.

Foto: sito ufficiale Szczesny