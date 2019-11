Szczesny: “Cristiano Ronaldo? Non è al 100%, può capitare di non tenere i propri standard”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Focus puntato, in primis, sul rapporto fra l’ex portiere della Roma ed il suo attuale compagno, Gigi Buffon: “Averlo come secondo qualche anno fa mi sarebbe sembrata un’autentica follia. Invece devo dire che è prima di tutto un grande amico, mi sta aiutando molto, c’è un grande rapporto”.

Sul caso Ronaldo: “Non è al massimo a livello fisico per un problema al ginocchio, penso che sia chiaro a tutti. Quando uno come lui non è al top può capitargli di non tenere i propri standard, ci sta che si arrabbi”.

Foto: Juventus Twitter