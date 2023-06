Szczesny: “Contro lo Sporting Lisbona ho avuto paura di morire. Allegri? Abbiamo un ottimo rapporto, siamo amici e vicini di casa”

Intervistato da Canal Plus Sport Polonia, Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato di alcuni temi, tornando anche sul malore contro lo Sporting Lisbona, nei quarti di finale di Europa League. Queste le sue parole: “Pensavo davvero che stessi per morire, è stato spaventoso. Dopo aver passato la palla a un mio compagno ho sentito come se il cuore dovesse esplodermi nel petto, durante un calcio d’angolo ho detto a Milik che stavo male ma gli avversari lo avevano già battuto. Il dolore al petto era orribile e ancora oggi non so bene cosa sia stato, forse qualche problema alla schiena o alla colonna vertebrale”.

Il rapporto con Massimiliano Allegri: “Siamo molto amici, lo rispetto perché è capace di dirmi cose che nessun altro farebbe, da quando mi sono trasferito a Torino siamo anche vicini di casa quindi direi che è un mio grande amico”.

Infine, Wojciech parla di futuro: “Il ritiro dalla nazionale polacca è molto vicino, sto già giocando più del previsto. Smetterò quando sentirò di non poter dare il 100% in campo, ma lo dirò solo nel momento in cui succederà perché al momento non ho alcun desiderio di addio”.

