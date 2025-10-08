Szczesny: “Auguro a Joan una pronta guarigione, spero di non dover giocare il Clásico al suo posto”

08/10/2025 | 11:34:00

Il portiere polacco Wojciech Szczęsny, in forza al Barcellona, ha parlato in un’intervista alla testata polacca WP Sportowe Fakty del suo rapporto con Joan Garcia. Queste le sue parole:

“Auguro a Joan una pronta guarigione e spero di non dover giocare il Clásico. Penso che sia un ragazzo con tanto potenziale. Posso dire, senza falsa modestia, di potergli dare una mano, e ho assunto questo ruolo di mentore con grande senso di responsabilità. Voglio che si sappia che qui non ci sarà mai concorrenza per la maglia da numero 1. La mia preparazione per una partita non dipende dal fatto che giochi o meno. Mi aspettavo di essere il portiere di riserva, ma questo comporta sempre il rischio di dover partire titolare in qualsiasi momento.”

Foto: Instagram Szczesny