Il portiere Szczesny ha commentato a Sky la sfida tra Juve e Verona. “Negli ultimi 10 minuti abbiamo avuto un atteggiamento poco responsabile. La parata su Terracciano? È stata semplice. Guardo la classifica di ora e possiamo andare in Champions anche senza i 15 punti. Il mio futuro? Sto talmente bene qui che non mi vedo in un altro club”.

Foto: Instagram personale