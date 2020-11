Szczesny: “Alternanza con Buffon non mi pesa. Vogliamo chiudere il discorso qualificazione”

Insieme ad Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, alla vigilia della sfida di Champions con il Ferencvaros.

Queste le sue parole: “Ci aspettiamo una partita difficile contro un avversario preparato che vorrà giocarsi la sua gara a Torino. Vogliamo continuare il nostro percorso di crescita, abbiamo visto buone cose con il Cagliari. Poi ciò che conta di più è il risultato. Non è difficile trovare motivazioni per giocare in Champions”.

Sulla gara con il Cagliari: “Alternanza con Buffon? Non mi pesa, è un fuoriclasse, merita di avere spazio e di giocare, ci alleniamo bene e sappiamo che siamo due titolari. Con il Cagliari mi è piaciuto il pressing che abbiamo fatto, siamo stati aggressivi e abbiamo creato tante occasioni da gol. Abbiamo fatto un bel calcio soprattutto nel primo tempo, per essere una grande squadra dobbiamo farlo per tutta la partita”.

Assenze Bonucci e Chiellini: “L’assenza di due giocatori così importanti è sempre dura, sono due monumenti della Juve e della Nazionale. Dal punto di vista della mentalità non cambia niente perché abbiamo tanti leader e tanta personalità comunque e chi li sostituisce è alla loro altezza. Siamo una squadra con tanti campioni e possiamo ruotare tanti uomini. Chiaramente spero che possano tornare presto per avere maggiori alternative”.

Su Pirlo: “Si è creato un bel rapporto. Poi ho un po’ paura a parlare con lui qua di fianco che se dico una parola sbagliata domani gioca Pinsoglio. Vuole fare un calcio europeo, pressando molto alto e andando subito a recuperare palla all’avversario. Siamo a disposizione del mister, vogliamo crescere anche noi per diventare una grande squadra”.

Foto: Twitter Juventus