Szczesny: “A Lewandowski consiglio di ritirarsi, poi gli arriverebbero le offerte migliori”

07/05/2026 | 17:25:12

Intervistato da Eleven Sports Polonia, l’ex portiere della Juventus Szczesny ha parlato così del futuro di Lewandowski: “Se dovessi dargli un consiglio basandomi sulla mia esperienza, gli consiglierei di ritirarsi perché poi arriverebbero le offerte migliori. Il mio futuro? Ho ancora voglia e posso ancora giocare ad alti livelli. Flick? Mi sembra desideri ardentemente di essere l’allenatore che riporterà il titolo di Champions League al Barcellona” le parole dell’ex portiere di Arsenal, Roma e Juventus.

foto insta Szczesny