Adam Szalai, ex attaccante dell’Ungheria, attualmente nello staff di Marco Rossi, aveva accusato un malore durante la partita di ieri. L’incontro è stato sospeso per 10 minuti per consentire l’intervento dei soccorsi. Oggi, sui social, ha rassicurato i tifosi: “Grazie per tutti i messaggi e l’affetto, ora sto bene”.