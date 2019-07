Sylvinho: “Sostituire Fekir? Vedremo, sono soddisfatto della rosa a disposizione”

Intervistato da L’Equipe, l’allenatore del Lione Sylvinho ha parlato del calciomercato e della possibilità di aggiungere nuovi innesti, soprattutto per sostituire Nabil Fekir, ceduto al betis: “Sostituire un giocatore importante e con grande qualità, oltre che tecnica, non è facile, ma può essere una difficoltà. Cercheremo di prendere anche un altro difensore, vedremo. Si tratta sempre di opportunità, valuteremo se ci sarà bisogno di un giocatore in grado di prendere il posto di Fekir. Abbiamo una grande squadra, un gruppo forte. Non so se compreremo nuovi giocatori, ma al momento sono soddisfatto del gruppo a mia disposizione”.

Foto OLTV