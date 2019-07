Sylvinho: “Fekir è un grandissimo giocatore, ci mancherà”

Nabil Fekir è sempre più lontano da Lione. Il fantasista francese che oggi compie 26 anni, è ad un passo dal Betis Siviglia, come riportato dal Mundo Deportivo, e a confermare lo stato avanzato della trattativa in conferenza stampa è stato lo stesso tecnico della formazione transalpina, Sylvinho. “Il suo trasferimento è molto probabile. Non so quando avverrà ma per lui e per il club sarebbe meglio se accadesse il prima possibile. Fekir è un giocatore meraviglioso, un calciatore di altissimo livello, è una gioia vederlo toccare il pallone e colgo l’occasione per augurargli pubblicamente buon compleanno. Naturalmente ci mancherà”.

Foto OLTV