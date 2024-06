Sylvinho (CT Albania): “Difficile competere con il centrocampo dell’Italia. Tutto sommato non abbiamo fatto male”

Il CT dell’Albania, Sylvinho, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’Italia.

Queste le sue parole: “Eravamo un po’ nervosi per questo esordio, non era facile per noi, è il nostro secondo Europeo, siamo giovani. Non abbiamo fatto male contro l’Italia. Siamo rimasti in gara fino alla fine, era difficile contenere a centrocampo Barella e Jorginho, ma alla fine abbiamo anche rischiato di pareggiare. Non era una gara semplice, abbiamo giocato contro una grande squadra. Abbiamo pensato a rimanere sempre dentro la gara fino alla fine, era difficilissimo togliere il palleggio all’Italia, potevo mettere un centrocampista in più, ma ci saremmo abbassati comunque. Era difficilissimo per noi ripartire, siamo arretrati troppo, chi è entrato dalla panchina ha fatto molto bene”.

Foto: Instagram Sylvinho