Sylvinho: “Comunque vada, lavoreremo sodo. Asslani? È tecnico, giovane e sta facendo strada”

Sylvinho, Ct dell’Albania e primo avversario degli azzurri di Spalletti all’Europeo, ha rilasciato una lunga intervista a Uefa.com. Queste le sue parole:

“È stato come un matrimonio, una scelta reciproca. Il progetto mi è piaciuto tantissimo, loro erano interessati a noi come staff tecnico, con Doriva e Zabaleta: giovani che hanno tanta voglia di fare bene. In Albania parlano molto italiano. Ho capito che tra italiano e inglese potevo cavarmela bene. A loro piace un calcio tecnico e anche questo mi ha dato la consapevolezza di poter lavorare bene.” Poi prosegue: “Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale: siamo arrivati a EURO. Le sensazioni che prevalgono sono l’entusiasmo e la felicità. Siamo arrivati fin qui, conosciamo le nostre capacità, stiamo migliorando. Sarà una vera sfida. Comunque vada, lavoreremo sodo. Le partite saranno fantastiche ma dure e se riusciremo a superare gli avversari vorremo continuare su quella strada. Stiamo facendo bene, ma se riusciremo a fare un ulteriore passo avanti sarà ancora meglio”. Infine un commento su Asslani, centrocampista dell’Inter: “Kristjan è un giocatore tecnicamente molto dotato, bravissimo con entrambi i piedi. È capace di giocare su entrambe le fasce. È tecnico, giovane e sta facendo strada. Ha ancora molto da imparare, come ogni giocatore di 21 o 22 anni. È molto forte, per tecnica ma anche per personalità. È un giocatore eccezionale”.

Foto: instagram Sylvinho