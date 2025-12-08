Sylla, tragedia per l’ex Tolosa e Montpellier: è morta la moglie Doussou. Il cordoglio dei suoi vecchi club

Tragedia per Issiaga Sylla, il difensore guinenano ex Tolosa, Lens e Montepellier ha perso la moglie Doussou Keita. Il Tolosa ha voluto comunicare vicinanza al giocatore in questo momento così delicato: “Il club esprime il suo sincero sostegno al nostro ex giocatore Issiaga Sylla, colpito dalla tragica perdita della moglie. I nostri pensieri vanno a lui e ai suoi cari in questo momento difficile”. Il Montpellier ha aggiunto: “Pensiamo a Issiaga Sylla, alla sua piccola figlia e alla famiglia. Coraggio Issiaga”. Anche il Lens ha voluto rendere omaggio al difensore: “Il club esprime tutto il suo sostegno a Issiaga Sylla e si unisce all’omaggio reso dal suo club in Grecia”.

foto sito montpellier