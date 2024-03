Svolta Swiderski: Verona, tre punti di platino contro il Sassuolo

Si è appena concluso il match delle 12.30 di questa domenica di Serie A tra Hellas Verona e Sassuolo. La sfida salvezza del Bentegodi è terminata sul punteggio di 1-0 per i gialloblu, che conquistano tre punti di platino e staccano in classifica proprio i neroverdi, portandosi al quart’ultimo posto a quota 23. Sconfitta all’esordio dunque Davide Ballardini, con gli emiliani che restano sempre in terz’ultima posizione con 20 punti, in attesa della gara tra Empoli e Cagliari di questo pomeriggio.

Gli ospiti partono subito forte per far male agli avversari e quasi ci riescono al 14′. Berardi, al rientro dopo l’infortunio, controlla divinamente e crossa in mezzo dalla destra. Laurienté fa passare il pallone alle sue spalle per Thorstvedt, controllo e sinistro di contrabbalzo da posizione defilata dentro l’area, ma il portiere gialloblù respinge. Dopo una serie di schermaglie, sono questa volta i padroni di casa a farsi vivi in avanti al minuto 32. Protagonista di un doppio intervento il portiere neroverde Consigli: prima sul mancino violento da fuori di Suslov, conclusione diretta all’incrocio dei pali respinta di pugno e, poi, sul tentativo di Henry in ribattuta, con una grande deviazione in calcio d’angolo. Due sole occasioni, portieri sugli scudi e nessun altra emozione fino alla fine della prima frazione. All’intervallo punteggio ancora bloccato sullo 0-0. Ad inizio ripresa i veneti tentano di trovare immediatamente il vantaggio con Suslov, ma è ancora bravo Consigli a bloccare a terra, nonostante veda partire all’ultimo la conclusione ravvicinata. La gara, come nel primo tempo, diviene a questo punto piuttosto frammentata, con le due formazioni che badano più a non prenderle che a darle. Al 60′ uno degli episodi chiave della partita. Errore di Montipò nel rinvio, Berardi raccoglie palla ma si accascia a terra e chiede subito il cambio. Probabile un problema al tendine d’Achille, esce in lacrime il fenomeno neroverde, al suo posto Castillejo. Il Sassuolo risente dell’uscita del proprio capitano e l’imprecisione nei passaggi conclusivi di ogni trama offensiva si fa sentire. Sembra che la gara possa finire sul risultato di parità e invece a passare in vantaggio, al minuto 79, sono proprio i padroni di casa con Swiderski, abile a raccogliere un passaggio di Bonazzoli, dopo un errore clamoroso in impostazione di Henrique, e a trafiggere Montipò. Gli ospiti a questo punto provano una reazione d’orgoglio, ma ormai non c’è più tempo. Nonostante un lunghissimo recupero di sette minuti, la sfida salvezza termina sul punteggio di 1-0 per l’Hellas.

Foto: Twitter Hellas Verona