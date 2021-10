Svolta Salernitana, conferme totali: esce Castori, entra Colantuono

Confermata la nostra esclusiva, la Salernitana si avvia al ribaltone. Ormai sancito – come anticipato – l’esonero di Fabrizio Castori: molto più di semplici valutazioni, ma una decisione presa come vi abbiamo svelato. Conferme anche su Stefano Colantuono destinato a tornare sulla panchina granata: era in pole su Iachini e altri candidati, la scelta è stata ormai fatta. Per Colantuono si tratterà di un rientro a Salerno dopo l’avventura della stagione 2017-2018.

FOTO: Sito Salernitana