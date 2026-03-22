Svolta Rubinacci, ma la Reggiana sta affondando. Gli scenari

22/03/2026 | 21:15:29

Abbiamo detto, e ripetiamo, che in Serie B non ci sono più i direttori sportivi di una volta. Prendete la svolta o presunta tale a Reggio Emilia: hanno deciso di affidare la squadra a Lorenzo Rubinacci per sostituire Dionigi, è stato un disastro. Inevitabili le valutazioni dopo l’ennesimo crollo in casa dell’Entella, un’altra sconfitta e difesa colabrodo. Ci sono sei giornate di tempo, ma di sicuro con questo rendimento non ci sarebbe scampo. Oggi sarebbe retrocessione diretta senza passare dai playout, la proprietà dovrebbe chiedere spiegazioni non a Rubinacci ma chi ha partorito quest’idea fin qui disastrosa. E le valutazioni non potranno cancellare quanto è stato deciso nelle ultime settimane con i risultati disastrosi che sono sotto gli occhi di tutti.

foto youtube reggiana