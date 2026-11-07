Svolta dopo 9 minuti nel derby emiliano: espulso Ndiaye e Parma in 10

07/11/2026 | 18:16:14

Potenziale svolta nel derby emiliano fra Parma e Bologna. Al nono minuto, dopo almeno tre passati fermi in attesa della chiamata del VAR, l’arbitro Zufferli ha estratto il cartellino rosso diretto nei confronti del difensore dei crociati Ndiaye. Il senegalese si è allacciato con Odgaard in un duello iniziato a metà campo e terminato a ridosso dell’area di rigore, avendo la peggio, commettendo un fallo da ultimo uomo.

Foto: Facebook Parma