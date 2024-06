Svolta a sorpresa: De Zerbi all’Olympique Marsiglia, pronto un triennale

Svolta a sorpresa a Marsiglia: come anticipato da Michele Criscitiello alle 13,01, siamo in dirittura d’arrivo per Roberto De Zerbi sulla panchina dell’OM. Una soluzione fortemente voluta dal presidente Longoria, pronto un triennale, siamo agli ultimissimi dettagli. Una sorpresa anche per chi fino a pochi giorni fa aveva twittato e mandato Conceicao sulla panchina dei marsigliesi. Invece, è in arrivo De Zerbi…

Foto: twitter Brighton