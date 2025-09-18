Svolta a Manchester: Di Lorenzo espulso al 20′ per fallo su Haaland. Conte toglie De Bruyne
18/09/2025 | 21:31:42
Cambia tutto a Manchester intorno al 20′, Giovanni Di Lorenzo viene espulso dopo un fallo da ultimo uomo su Haaland. Fallo che non viene ravvisato in un primo momento dall’arbitro, richiamato però dal VAR al monitor: dopo l’on-field-review cambia la decisione di campo e il capitano del Napoli viene espulso. Dopo pochi minuti il tecnico salentino ha tolto dal campo De Bruyne al minuto 26 per fare posto a Oliveira.
Foto: Instagram Napoli