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Svizzera, Yakın conferma: “Akanji non è disponibile per la Scozia”

15/11/2026 | 16:44:05

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Murat Yakın, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno di Nations League della nazionale elvetica contro la Scozia: “Ho diverse opzioni per domani. Faremo dei cambi. È importante vedere se i difensori titolari sono in forma. Manuel Akanji non è disponibile, quindi vedremo cosa succederà a Nico Elvedi. Se starà bene, giocherà. Ho a disposizione anche Eray Cömert e Adrian Bajrami. Sto cercando di dare minuti a tutti i giocatori, ma Nyakossi non partirà titolare”.
foto Twitter Svizzera