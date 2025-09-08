Svizzera-Slovenia, le formazioni ufficiali
08/09/2025 | 19:50:40
In vista del match di questa sera tra Svizzera e Slovenia, valido per il girone di Qualificazione ai Mondiali, i due commissari tecnici hanno reso note le loro scelte. Di seguito le formazioni: Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Vargas, Embolo. All.: Yakin. Slovenia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Elsnik, Gnezda Cerin, Stojanovic, Lovric; Vipotnik, Sesko. All.: Kek.
