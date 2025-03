Svizzera, si ferma Sohm: lascia il ritiro della Nazionale

Brutte notizie in casa Parma dalle Nazionali, anche se è solo il primo giorno di allenamenti. Secondo SRF, il centrocampista svizzero Simon Sohm ha subito un infortunio, ed è stato costretto a lasciare il ritiro degli elvetici in Portogallo. Per il gialloblu si pensa a un infortunio muscolare, ma si attendono ulteriori notizie per quantificare il danno. Sohm non sarà quindi disponibile per le amichevoli in programma per la Svizzera, contro Irlanda del Nord e Lussemburgo.

Foto: Instagram Sohm