La Swiss Football League ha comunicato il rinvio di tutte le gare del fine settimana a causa dell’allerta Corona Virus. In Svizzera non si giocherà nel weekend. SFL rimanda tutti i giochi del fine settimana a causa del virus corona: le cinque partite della Raiffeisen Super League e della Brack.ch Challenge League, in programma da venerdì a domenica, sono rinviate a data da destinarsi.