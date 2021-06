Svizzera, Petkovic: “Ogni Europeo può avere una sorpresa. Sappiamo cosa vogliamo e dove possiamo arrivare”

Nel pre partita di Galles-Svizzera, match del gruppo A degli Europei, il ct della Nazionale svizzera Vladimir Petkovic è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per presentare la partita. “Ogni torneo ha un bagaglio diverso, in ogni momento facendo ciò che sappiamo fare è più facile gestire e reagire. La squadra è diventata consapevole, ottimista e sicuramente il momento è positivo. Obiettivi? Sappiamo cosa vogliamo, dove possiamo arrivare. Anche in altri Europei è successo che qualche squadra arrivata dalle retrovie come la Danimarca o la Grecia è riuscita ad essere la sorpresa”.

FOTO: Sito ufficiale Federazione svizzera