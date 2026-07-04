Svizzera, le parole di Yakin e Zakaria sugli ottavi

04/07/2026 | 16:27:23

Martedì la Svizzera affronterà la Colombia, che fin qua ha disputato un buon torneo, nel match valevole per l’accesso ai quarti di finale. RSI ha raccolto le dichiarazioni delle ultime ore del CT Yakin e del centrocampista Zakaria. Questo il commento del tecnico: “La Colombia è una squadra con grandi qualità tecniche. Ha giocatori offensivi, veloci e creativi ed è sempre pericolosa grazie alla sua intensità. In un ottavo di finale sono spesso i dettagli a fare la differenza e non vediamo l’ora di affrontare questo incontro. Dovremo giocare con maturità e spirito di squadra, avendo al tempo stesso il coraggio di imporre il nostro gioco”. L’ex Juventus: “La Colombia concede pochi gol ed è molto pericolosa offensivamente. Servirà una prestazione perfetta per passare il turno”.

Foto: X uefa euro 2020