Svizzera-Italia. le formazioni ufficiali

Alle 18:00 il via della seconda partita dell’Europeo U21 per i nostri azzurrini. Dopo la sconfitta con la Francia, per l’Italia è obbligatorio vincere contro la Svizzera. Ecco le scelte dei due allenatori.

SVIZZERA (4-1-4-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Sohm; Imeri, Rieder, Jashari, Ndoye; Amdouni

CT: Patrick Rahmen

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Bove, Parisi; Pellegri, Gnonto

CT: Paolo Nicolato

Foto: talia U21 foto twitter Azzurri