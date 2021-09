Svizzera, il ct Yakin: “Punto importante che deve darci morale. Ognuno si è spinto ai suoi limiti”

Il ct della Svizzera, Murat Yakin, ha così commentato ai microfoni di RSI lo 0-0 di Basilea contro l’Italia: “Oggi abbiamo giocato da squadra vera e con grande solidarietà contro una compagine forte. Ciascun giocatore si è spinto fino ai suoi limiti. Non siamo partiti benissimo ma poi via via le cose sono andate meglio fino a riuscire a prendere il controllo del gioco nella ripresa. Alla fine conquistiamo un punto importante, che deve darci morale”.